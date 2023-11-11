«طاقة» تشارك في تنفيذ مشروع لنقل الكهرباء برومانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشبكة الكهرباء الرومانية «ترانس إلكتريكا»، وشركات «ميريديام»، و«إي - إنفرا»، و«فلور»، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لدراسة جدوى مشروع بنية تحتية لإنشاء خط لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا.

وانطلاقاً من التزامها المشترك بضمان أمن الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة، تعتزم هذه الشركات الخمس إجراء دراسة جدوى لتحديد المتطلبات التقنية والاقتصادية والقانونية اللازمة لإنجاز مشروع مهم يشمل أعمال تصميم، وإنشاء، وتطوير بنية تحتية لمد خط للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تحت الأرض بطول 850 كيلومتراً، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية منخفضة الكربون بقدرة 5 جيجاواط للمجتمعات في رومانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: يسعدنا أن نشارك في هذا المشروع الطموح، الذي يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين في الإمارات ورومانيا، والذي يمهد الطريق أمام مستقبل أنظمة الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون في رومانيا.

وستوفر البنية التحتية للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد مستوى غير مسبوق من المرونة للقطاعات الحيوية ضمن منظومة الطاقة الوطنية، وتحفيز إنتاج الطاقة الخضراء في الوقت نفسه.

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