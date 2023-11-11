إقبال كبير على معرض أبوظبي الدولي للقوارب

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي انطلقت فعالياته أمس، بقاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إقبالاً كبيراً من الزوار من عشاق الصناعة البحرية، وصناع القرار، والشركات المحلية والعالمية المتخصصة، والتي عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها في قطاع اليخوت الفاخرة، والصناعات البحرية الترفيهية، وصناعة معدات صيد الأسماك والرياضات المائية.

كما شهد المعرض مشاركة واسعة من الزوار الدوليين والمحليين، الذين بدورهم اطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع القوارب والملاحة البحرية، والتي قدمتها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، والتي وصل عددها إلى نحو 711 مؤسسة وشركة.

وتم خلال اليوم الافتتاحي، الإعلان عن إطلاق مجموعة كبيرة من الطرازات الجديدة، للعديد من الشركات العالمية الرائدة، ومنها شركة «فاست مارين بوتس»، التي أطلقت قارب «برابس مارين»، وشركة «كلاس مارين بوتس»، التي أطلقت قارب «نيمبوس»، وشركة والدورف أستوريا، التي أطلقت جزيرة «إيثافوشي» الخاصة (والدورف أستوريا)، إلى ذلك، كشفت شركة «بيهنيمر» لاستشارات اليخوت، ومقرها الرئيس في إمارة دبي، عن يخت «سان لورينزو» الفاخر، وهو يخت حصري، يصل طوله إلى 27 متراً، وقدمت أفكاراً ورؤى حول أحدث الاتجاهات الصناعية في مجال صناعة اليخوت. كما تم الإعلان عن إطلاق 15 علامة تجارية إقليمية وعالمية، منها 13 علامة إقليمية، وعلامتان تجاريتان عالميتان.

كما أعلنت شركة «سن ريف» البولندية لليخوت، عن إطلاق يخت «سن ريف 180 باور إكو»، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ويتميز هذا اليخت الفاخر باستخدامه لتكنولوجيا الخضراء، لضمان رحلات بحرية خالية من الوقود، فيما ناقشت شركة «سن ريف» لليخوت الحائزة على جوائز الابتكار والاستدامة لمركز الأبحاث البحرية في دورتها الأولى، جهودها المبتكرة في تطوير حلول لحماية النظم البيئية البحرية، وذلك ضمن مشاركتها في منصة للحوارات والنقاشات.

كما شهدت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، إطلاق منصة للحوارات والنقاشات بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، حيث تمت استضافة عدد من الجلسات النقاشية والحوارية التي تركز على البحوث البحرية والاستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز