«مصدر» تدشن محطة للطاقة الشمسية في إندونيسيا

المصدر: جاوة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «بي إل إن» التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط في إندونيسيا (192 ميجاواط عند الذروة)، التي تعد أكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا. تم ذلك بحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتعد محطة «شيراتا» أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة تطوره «مصدر»، وأول مشروع طاقة متجددة للشركة في منطقة جنوب شرق آسيا. وتم بناء المحطة على مساحة 250 هكتاراً على سطح مياه سد «شيراتا» الواقع في مقاطعة جاوة الغربية. وستسهم المحطة في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء وتفادي انبعاث 214 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وكانت «مصدر» قد وقعت مؤخراً اتفاقية مع «بي إل إن نوسانتارا باور» لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة «شيراتا» بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط، وذلك بعد القوانين الأخيرة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا، التي تسمح بزيادة مساحة المسطحات المائية المخصصة لاستخدامات الطاقة المتجددة لتصل إلى 20%.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي، يأتي تدشين محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة ليعكس الجهود الرائدة لشركة «مصدر» في تطوير مشاريع طاقة متجددة توظف أحدث التقنيات المبتكرة وترتكز على شراكات فاعلة ومتينة».

إنجاز

من جانبه، توجه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالتهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق على تحقيق هذا الإنجاز البارز في إطار مساعيهم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060. وقال: «يعكس المشروع الصداقة الوثيقة التي تربط الإمارات وإندونيسيا في مختلف المجالات، وكذلك علاقات الشراكة الوطيدة بين «مصدر» الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وشركة «بي إل إن نوسانتارا باور» الإندونيسية، وهو امتداد لتاريخ طويل من التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والابتكار. ونتطلع إلى تعزيز صلات التعاون في المستقبل بما يسهم في دعم تحقيق التحول في قطاع الطاقة الإندونيسي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز