عبد الله بن طوق: شراكة استراتيجية متطورة تجمع بين الإمارات وكوريا

المصدر: سيؤول - وام

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أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات وكوريا تجمعهما شراكة استراتيجية متطورة تتميز بالقواسم المشتركة في المجالات الاقتصادية، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصرها. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسة لمعرض ومنتدى «COMEUP 2023»، بالعاصمة سيؤول، بحضور أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.

وأشار معالي عبد الله بن طوق إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بلغ 557 ألف شركة بنهاية 2022، ولدينا مستهدف وطني بزيادتها إلى مليون شركة بحلول 2030، كما أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ساهم بنحو 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني خلال 2022.

المشاريع الصغيرة

وأضاف معاليه «إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الرئيسة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك إيماناً بأنه يلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو واستدامة الناتج المحلي لاقتصادهما، وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الاقتصاد ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم خلال مايو الماضي، كما أن الدولة حريصة على جذب المزيد من الشركات الكورية إلى السوق الإماراتي خلال المرحلة المقبلة».

وتابع معاليه: «يمثل معرض ومنتدى 2023 COMEUP، منصة عالمية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية، كما تدعم خلق الفرص أمام الشركات الناشئة، وتعزز من التواصل بين الشركات الناشئة الإماراتية والكورية، وتحفيزها على وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية».

وقال معاليه إن 2023 يعد عاماً مميزاً في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية كوريا، كونه شهد العديد من محطات العمل المتسارعة والريادية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتي تضمنت استضافة الإمارات لفعاليات يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط، وانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي أسفرت عن تعزيز مسارات التعاون في 11 قطاعاً استراتيجياً، إضافة إلى إنجاز البلدين مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، ونختتم هذا العام المميز بحضور قوي، ومشاركة فعالة لدولة الإمارات في فعالية «2023 COMEUP»، مشيراً إلى أن هذه المحطات تشكل دوراً بارزاً في تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودفعه لمستويات أكثر تنافسية، وستفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوري في العديد من القطاعات.

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