تحول كبير في قطاع هدايا الشركات بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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يشهد قطاع هدايا الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي تحولاً كبيراً نتيجة الطلب المتزايد على التكنولوجيا والمنتجات المستدامة، حيث باتت الشركات الآن تستخدم المنتجات الصديقة للبيئة والقائمة على التكنولوجيا لصنع هدايا فريدة من نوعها لعملائها وموظفيها.

وتشير آخر الأرقام التي نشرتها مجلة فوربس في وقت سابق من هذا العام إلى أن القيمة الحالية لقطاع هدايا الشركات العالمي تبلغ 242 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8 % ليصل إلى 306 مليارات دولار بحلول العام المقبل، ويحتل قطاع هدايا الشركات مكانة بارزة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث يعد تقديم الهدايا جزءاً لا يتجزأ من عادات الثقافة المحلية لبلدان تلك المنطقة.

وقال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبر وورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: «سيتم الكشف عن أحدث التوجهات في قطاع هدايا الشركات خلال معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2023، الذي سينعقد بشكل مشترك مع معرض بايبر وورلد ميدل إيست في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم الكشف أيضاً خلال المعرض عن آخر التطورات في سوق هدايا الشركات».

وأضاف علي أكبر قائلاً: «على مدى السنوات الماضية، كان هناك تحول كبير في اتخاذ القرار وسلوك الشراء لدى المستهلكين في قطاع هدايا الشركات، حيث لاحظنا الآن وجود اهتمام متزايد بأساليب تقديم الهدايا للشركات الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، إضافة إلى تفضيل المنتجات القائمة على التكنولوجيا، التي أتاحت بدورها فرصاً جديدة للقطاع».

وتستعرض شركة ألفا آرتس، مجموعة منتجاتها البلاستيكية المعاد تدويرها، وهي مجموعة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها، وهو نوع من البلاستيك الذي تم إعادة تدويره وتحويله إلى منتجات جديدة، حيث يعد بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثاليت أحد أكثر أنواع البلاستيك استخداماً على نطاق واسع، ما يجعله مساهماً كبيراً في التلوث البيئي، إذ يتم تقليل كمية النفايات البلاستيكية التي يتم رميها في مكبات النفايات أو تناثرها في البيئة من خلال الحث والتشجيع على استخدام البلاستيك المعاد تدويره بحيث تعطى المادة استخداماً جديداً.

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