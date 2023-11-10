صندوق محمد بن راشد للابتكار يرحب بانضمام 22 شركة لبرنامج المسرّع

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية، بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن اختياره 22 شركة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وقالت فاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يتميز برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار بتركيزه على الابتكار والتعاون، وتمكين روّاد الأعمال من بلورة أفكارهم الخلّاقة إلى نماذج عملية تنطوي على أثار إيجابية ملحوظة. تمثل الدفعة السابعة نخبة من الشركات المبتكرة الأكثر تميزاً، وتتمتع كل منها بآفاقٍ واعدة لإيجاد حلول فاعلة لبعض التحديات الصعبة التي نواجهها». وجرى اختيار الدفعة الجديدة من بين أكثر من 230 طلباً من 41 دولة حول العالم. وتضم قائمة الأعضاء الجدد:

• Below Farm: شركة متخصصة في زراعة أنواع خاصة من الفطر في صحارى دولة الإمارات.

• Egrobots: حلول مبتكرة للزراعة الذكية والمستدامة.

• Uktob: مساعد ذكي مُدعّم بالذكاء الاصطناعي.

• Mirathi: منصة ذكية لتوزيع الأصول الرقمية.

• Finanshels: حلول مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي للإدارة المالية.

• Appro: منصة مالية متخصصة في تبسيط الخدمات المصرفية للأفراد وتسهيلها.

• Pulse Technologies: تقنية مُدعّمة بإنترنت الأشياء لزيادة العمر الافتراضي للهياكل المدنية.

• Hulexo: نظام تخطيط موارد المؤسسات المدعم بالذكاء الاصطناعي والمتخصص في اتخاذ القرارات وتقديم رؤى استباقية لتجار التجزئة.

• FACEKI: تقنية متقدمة للحماية من الاحتيال وتبسيط إجراءات التسجيل.

• InvoiceMate: منصة مالية تعمل على الاستفادة من الفواتير التجارية لتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• ViAct: منصة مُدعّمة بإنترنت الأشياء لمراقبة استدامة الأعمال الإنشائية.

• AI Generative Lab: حلول مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات الشركات.

• Unipreneur: المنصة الأولى في الإمارات لروّاد الأعمال الشباب.

• Hekayati: تمكين الأطفال من خلال توفير كتب قصص مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.

• Detectiome: تقنية للكشف المبكر والدقيق عن السرطان، والمصمم خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط.

• MDBX Health: نظام لدعم إدارة الأمراض المزمنة.

• Arlan Biotech: تقنية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلات للكشف عن الأجسام النانوية بشكل أسرع.

• MayaMD: منصة رعاية صحية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

• HealthStay: منصة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لدعم السياحة العلاجية.

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