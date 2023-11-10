مذكرة تعاون بين «غرفة» وجمعية أسواق عجمان التعاونية

المصدر: عجمان - وام

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وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، لتعزيز التعاون المشترك وتوفير منافذ تسويقية لمنتجات أعضاء الغرفة من المصانع في فروع الجمعية، دعماً لتسويق ونمو حجم مبيعات المنتجات المحلية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها.

وقع مذكرة التعاون في مقر الجمعية عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وعزيز السلاوي، القائم بأعمال مدير عام الجمعية.

ونصت مذكرة التعاون على تقديم خدمات تسويقية تنافسية للمصانع في عجمان وتشجيعهم على عرض المنتجات لدى الجمعية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات ذات العلاقة بأعمال الطرفين، إلى جانب المشاركة في المعارض الخارجية، والتعاون في وضع الخطط الترويجية وتبادل الإحصاءات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بتحقيق أهداف مذكرة التعاون، والاستفادة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان.

وأكد عبدالله النعيمي أن مذكرة التعاون تعكس جهود الغرفة في توسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين وفتح قنوات تسويقية مشجعة لأعضائها من الشركات والمصانع بما يسهم في نمو الاقتصاد ودعم المنتجات المحلية وتوفير الأدوات الملائمة للمنشآت الصناعية بهدف نمو الأعمال واستدامتها. وأشاد بجهود جمعية أسواق عجمان التعاونية، بوصفها إحدى الوجهات التسويقية الرئيسية بعجمان.

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