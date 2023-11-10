بدء الأيام الترويجية للمنتجات التونسية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس الأيام الترويجية للمنتجات التونسية في الشارقة، ضمن الخطة الترويجية التي أطلقتها سفارة تونس بالإمارات بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات في تونس وتعاونية الشارقة.

وافتتح معرض المنتجات التونسية الذي أقيم في تعاونية الشارقة في «مول الرحمانية» ويستمر حتى الأحد المقبل، المعز بنميم سفير تونس لدى الإمارات، بحضور شهير دجبي قنصل تونس بدبي، ومحمد أحمد العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وماجد سالم سيف الجنيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة.

وقال سفير تونس: تتمتع الإمارات وتونس بعلاقات وثيقة وروابط تاريخية متأصلة قائمة على أسس متينة من المودة والاحترام المتبادلين. وأضاف: في هذا الإطار نشير إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني لتونس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستأثر بنسبة 34.3 % من مجموع التبادل التجاري لتونس مع دول المنطقة، وتمثل الإمارات الوجهة الأولى للصادرات التونسية بنسبة 53.4 % والمزود الثاني لتونس بنسبة 30.6 % من مجموع الواردات. ووجه سفير تونس الشكر إلى إمارة الشارقة على استضافتها «الأيام الترويجية للمنتجات التونسية»، مشيداً بما تشهده من نهضة اقتصادية بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وختم قائلاً: نأمل أن تكون هذه الفعالية فاتحة لتنظيم المزيد من المبادرات الترويجية للمنتجات التونسية، ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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