«داماك» تطرح مجمع «بارك غرينز» للفلل السكنية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «داماك» العقارية مشروع «بارك غرينز»، أحدث مجمعاتها للفلل السكنية ضمن مجتمع «داماك هيلز 2» في دبي. وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في «داماك»: سيتمتع مقيم مجمع «بارك غرينز» بالمزايا العديدة التي يوفرها مجتمع «داماك هيلز 2» والتي تشمل المرافق المائية، والملاعب الرياضية، فضلاً عن تجارب المحال التجارية والمأكولات والمشروبات المتنوعة، والتي تزيد من جاذبية المجتمع الثاني لشركة «داماك». وكلنا ثقة بأن ملاك الوحدات السكنية سيحصلون على تجربة مثالية في وحدات سكنية وسط الطبيعة الغنية والمساحات الخضراء الساحرة. ويضم مشروع «بارك غرينز» مجموعة من الفلل المؤلفة من 5 غرف نوم.

وفي إطار التزام «داماك» بابتكار بيئات سكنيةٍ استثنائية، يأتي تطوير مجتمع «داماك هيلز 2» ليشكل إضافة نوعية إلى محفظة الشركة من المجتمعات السكنية.

ويعكس «داماك هيلز»، المجتمع الرئيسي لشركة داماك، المعنى الفعلي لأسلوب الحياة الفاخر.

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