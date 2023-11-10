رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة لـ«البيان»: العقار والتعليم والصناعة أكثر القطاعات نمواً في التوظيف بالدولة

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشفت منصة «لينكدإن» أن البناء العقاري والتعليم والصناعة هي أكثر القطاعات التي شهدت نمواً في معدلات التوظيف في الإمارات خلال العام الجاري.

وقال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة، لـ«البيان»، إنه من أبرز القطاعات التي شهدت نمواً سنوياً في معدلات التوظيف بالدولة كان قطاع البناء العقاري بنسبة 23.7%، والتعليم 9.4 %، والصناعة 8.2 %، وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع إعلان الدولة هدفها الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد بمقدار 7 % بحلول 2030. ولفت إلى أن التوظيف في القطاع العقاري لحاملي درجة البكالوريوس نما بنسبة تراوحت بين 160 إلى 210 % هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: يستمر كذلك قطاعا التكنولوجيا والوظائف الرقمية في اجتذاب الموظفين، مما يعكس حجم التحول الرقمي في الإمارات، إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة الذي تشهده المنطقة، ومن أفضل المؤشرات على ذلك أن ثلاثاً من الوظائف العشر الأكثر نمواً خلال العام الماضي كانت في مجال تطوير البرمجيات.

مرونة عالية

وأفاد بأن الإمارات أبدت مرونة عالية فيما يتعلق بالتوظيف بمواجهة التقلبات الاقتصادية والتي كان لها أثر كبير على مستويات التوظيف عالمياً، إذ اقتربت في يوليو 2023 من نسب التوظيف في الشهر نفسه من العام الفائت، وذلك بفارق 0.4 % فقط، متجاوزة بذلك نسب ما قبل كوفيد 19 وذلك بزيادة بمقدار 24 %، وتعد هذه النسبة هي الأفضل من بين النسب التي رصدناها في عدد من أهم أسواقنا في أوروبا والشرق الأوسط. وأضاف: ارتفعت نسب التوظيف بمقدار 49 % في أغسطس 2023 مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

مواهب خضراء

وكشفت بيانات «لينكدإن»، التي ترصد المهارات الخضراء في الفترة من 2015 إلى 2022، أن الإمارات تقع ضمن قائمة أبرز 15 دولة من حيث توفر المواهب الخضراء، وذلك من حيث نسبة تغلغل المهارات الخضراء في سوق العمل والتي وصلت إلى 1.25%، وهي نسبة أعلى بكثير عن المتوسط البالغ 0.9 % الذي أحرزته 50 دولة أخرى.

وقال مطر: شهد 2022 زيادة غير مسبوقة في عدد الوظائف المتعلقة بالاستدامة في الإمارات، فقد رصدنا زيادة بـ161 % في عدد الوظائف الخضراء مقارنة بشهر فبراير 2021، كما لاحظنا ارتفاعاً مستمراً في عدد الوظائف التي تتطلب مهارات خضراء وذلك بنسبة 10 % في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة الزمنية نفسها في العام الفائت.

وذكر أن أبرز القطاعات التي ينمو فيها الطلب على المهارات الخضراء في الإمارات قطاع الزراعة، حيث تظهر بياناتنا أن 39 % من الوظائف في القطاع الزراعي أصبحت تتطلب مهارات خضراء، ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية وذلك بنسبة 37 % من كافة الوظائف في هذا القطاع.

توجهات جديدة

وقال مطر: لقد رصدنا تغيراً ملحوظاً في أولويات الموظفين من خلال متابعتنا للتوجهات الجديدة التي طرأت بأماكن العمل، الأمر الذي يحتم على الشركات الاستجابة لهذه الأولويات من أجل استقطاب والحفاظ على أبرز المواهب، ومن الأمثلة على ذلك «الاستقالة الصامتة»، حيث يؤدي الموظفون الحد الأدنى من واجباتهم الوظيفية. وأوضح: تظهر بياناتنا أن الباحثين عن فرص العمل اليوم يضعون المرونة وتطوير المهارات والتقدم الوظيفي في مقدمة أولوياتهم المهنية وذلك بعد الحوافز المادية المناسبة، ومن المهم جداً أن تظهر الشركات التزامها في الاستجابة لهذه الأولويات كجزء من استراتيجيات التوظيف لديها.

وأضاف: كذلك تبين أنه من المرجح أن يبحث جيل «زد» في الإمارات عن الفرص التي توفر لهم نوعاً من الإرشاد في أدوارهم الوظيفية أكثر من الجيل الذي يسبقه، كما أن 39 % منهم لديهم رغبة في البحث عن فرص تساعدهم في بناء مهارات جديدة.

الذكاء الاصطناعي

وكشف استطلاع أجرته منصة «لينكدإن» مؤخراً أن من أهم المهارات التي سوف تؤثر على مستقبل العمل هي مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث يعتقد غالبية الموظفين في الإمارات ونسبتهم 67 % بأن الذكاء الاصطناعي سوف يسبب تغييرات كبيرة على وظائفهم خلال العام القادم، كما تتوقع نسبة أكبر (72 %) بأن الذكاء الاصطناعي سوف يؤثر على وظائفهم بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وأشار مطر إلى أنه في حين أن المهنيين يضعون تعلم وبناء المهارات في مقدمة أولوياتهم، فقد أقر 30 % منهم بعدم تقديم شركاتهم لأي نوع من أنواع التدريب الرسمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي من أجل ضمان التنافسية، على الشركات أن توفر مزايا وظيفية تتماشى مع ما يبحث عنه المرشحون للأدوار الوظيفية.

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