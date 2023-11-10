سوق أبوظبي للأوراق المالية يتعاون مع بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن اختياره شبكة «آيس» مشغل البورصات العالمية الرائدة في مجال بيانات سوق المال والتكنولوجيا والبنية التحتية، التابعة لبورصة إنتركونتيننتال إكستشينج، من أجل توفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين، في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط، كما تمكن هذه المبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي يعد ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، من تعزيز قاعدة المستثمرين العالميين، من خلال دعم الوصول المباشر إلى السوق، وتسهيل عمليات الوصول لبيانات السوق المحلية، ووضع الطلبات على الأسهم.

وتوفر شبكة «آيس» العالمية للبنوك ومديري الأصول وصناديق التحوط والمشاركين الآخرين في السوق إمكانية الدخول المباشر إلى السوق والوصول للبيانات وخدمات تنفيذ طلبات التداول في أكثر من 150 سوقاً مالياً وبورصة حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز