«الخليج للملاحة» يستحوذ على 26.3 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على 26.3 % من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 403.7 ملايين درهم، في جلسة أمس، متصدراً تداولات السوق بسيولة ناهزت 106.3 ملايين درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.56 %، وأغلق المؤشر عند 3929.41 نقطة، منخفضاً بـ0.90 %.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «تعليم القابضة»، بقيمة 116.1 مليون درهم على 30 مليون سهم، بسعر 3.87 دراهم للسهم الواحد.

وقاد سهم «وطنية إنترناشيونال» ارتفاعات 6 أسهم بسوق دبي، وارتفع 4 %، وصعدت أسهم تبريد 2.2 %، و«الأنصاري للخدمات المالية» 1.75 %، و«بنك السلام ـ البحرين» 1 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.56 %، و«تيكوم» 0.38 %.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9528.95 نقطة، متراجعاً بـ0.17 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «أي دي سي كوربوريشن» 5.3 %، و«مجموعة أغذية» 5.1 %، و«كيو القابضة» 3.3 %، و«فودكو الوطنية» 2.96 %، و«أمريكانا للمطاعم» 1.8 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 234.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 114.1 مليون درهم، ثم «كيو القابضة» جاذباً 87.7 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.3 مليار درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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