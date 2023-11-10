589 مليوناً أرباح «إي أي أتش إثمار الدولية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة إثمار الدولية القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2023، محققة صافي أرباح بلغت 589 مليون درهم، ودخلاً قدره 730.1 مليون درهم، وقيمة أصول إجمالية قدرها 4.58 مليارات درهم.

واستمراراً لخطتها في التوسع الاستراتيجي والقوي، خلال العام الجاري شهدت إي أي أتش ارتفاعاً في صافي أرباحها بـ 32.3 % مقارنة بالربع الأخير، وزيادة الدخل بـ50.5 %، والأصول بـ105.5 %، مدعومة بإضافة قطاعين جديدين، وزيادة عدد الشركات تحت مظلة المجموعة من 36 إلى 58 شركة في الربع الثالث من 2023.

استقرار

ويضيف القطاعان الجديدان إلى الاستقرار المتنامي لأعمال إي أي أتش، وتحديداً في قطاع الخدمات المالية – من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 70 % من شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية- وقطاع السيارات والتجارة، من خلال التوسع في سوق السيارات الكهربائية، الأمر الذي يعكس قدرة إي أي أتش على التكيف ورؤيتها الاستراتيجية، عبر مختلف قطاعات الأعمال الحيوية، والمتزايدة في أبوظبي.

وقال علي الجبيلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إثمار الدولية القابضة: «تعمل إي أي أتش عبر مجموعة شركات في تسعة قطاعات مختلفة، مما يؤكد تنوعها ومرونتها وقدرتها على العمل، ضمن بيئات اقتصادية متنوعة. يسمح هذا التنويع لإي أي أتش بالتخفيف من المخاطر، والاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف الأسواق».

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