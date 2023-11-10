المصدر: دبي-البيان

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• أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر الجاري. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً نشاطات وأعمال وإدارة الشركة.

• أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً ما يستجد من أعمال.

• أعلنت شركة دبي للتأمين أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 13 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سينظر أيضاً في الاطلاع على قرار المصرف المركزي بشأن إلغاء نسبة الخصم البالغة 50 % تعرفة التأمين على المركبات.

• أعلنت شركة أدنوك للغاز أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سينظر خلال الاجتماع أيضاً في توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من السنة المالية الحالية 2023 والموافقة عليها، فضلاً عن مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

• أعلنت شركة أبوظبي للموانئ أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سينظر خلال الاجتماع أيضاً في مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

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