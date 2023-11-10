10 آلاف خبير يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي 27 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظيم سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كشركاء رئيسيين، يعود أسبوع أبوظبي المالي 2023، بدورته الثانية، بمشاركة 10 آلاف من قادة القطاع المالي حول العالم، لمناقشة موضوع الحدث الرئيسي «الاستثمار في عصر التحولات». ويستضيف أسبوع أبوظبي المالي وعلى مدار أربعة أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، 36 حدثاً و180 جلسة، بمشاركة رؤساء المئات من الصناديق الاستثمارية، التي تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة، أكثر من 1 مليار دولار، وهو ما يمثل أصولاً تراكمية خاضعة للإدارة بقيمة 27 تريليون دولار، بما يعادل 22 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى عشرات الشخصيات التي تمتلك وتدير ثروات تحقق أعلى العوائد على مستوى العالم.

وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: في غضون عام واحد فقط من إطلاقه، تطور أسبوع أبوظبي المالي في نسخته الثانية إلى منصة أكثر تقدماً، حيث يحظى اليوم، باهتمام جمهور عالمي واسع ومهم. وتجمع الأجندة الاستثنائية للحدث، موضوعات مهمة وشخصيات رفيعة المستوى، يمثلون مجموعة من وجهات النظر من مختلف أرجاء القطاع، والذين يسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في معالجة التحديات، والاستفادة من الفرص خلال مرحلة التحولات. ونحن متحمسون لاستضافة أسبوع أبوظبي المالي بدورته الثانية في غضون أسابيع قليلة من الآن، وتقديم هذه المنصة الرائدة للقطاع المالي. وينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية يوم 27 نوفمبر بحضور رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية الرائدة عالمياً، يليها في نفس اليوم، تدشين «منتدى أبوظبي الاقتصادي»، أولى فعاليات الحدث وهو منتدى رفيع المستوى يقتصر حضوره على الدعوات الرسمية، حيث سيتم الكشف عن الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي.

ويقدم الحدث لمحات عن مفهوم «اقتصاد الصقر» الصاعد في أبوظبي، يستعرض رؤاه مجموعة من رؤساء أكبر صناديق الثروة السيادية في أبوظبي والعديد من الوزراء الإماراتيين، إلى جانب رؤساء المؤسسات المالية العالمية، الذين سيطرحون آراءهم، حول محفزات اختيارهم لأبوظبي كوجهة استثمارية عالمية تمثل قاعدة لعملياتهم وأعمالهم.

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