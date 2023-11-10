دبي تستضيف أولى نسخ معرض «اليابان كيوتو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مايكو إنتربرايزس»، وهي مؤسسة تجارية يابانية، إقامة النسخة الأولى من معرض «اليابان كيوتو التجاري»، في مركز دبي التجاري خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024، الذي يهدف إلى تقوية الروابط التجارية الثنائية بين الإمارات واليابان، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكارات في المنطقة.

يتم تنظيم الحدث بالتعاون مع شركة «لي أسترد إنترناشيونال وبنتشمارك إيفنتس»، حيث يُتوقع أن يشهد حضور أكثر من 20 ألف زائر، مع مشاركة ما يصل إلى 200 جهة عارضة من اليابان. وستغطي المؤسسات والشركات والعلامات التجارية اليابانية المشاركة بالحدث مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك التكنولوجيا والسيارات والأغذية والمشروبات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأكد المنظمون أن المعرض مرشح لأن يصبح حدثاً سنوياً بارزاً في الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، حيث يوفر منصة مثالية للشركات اليابانية لاستعراض منتجاتها وخدماتها، كما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة للشركات القائمة في الإمارات لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.

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