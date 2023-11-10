غرفة دبي العالمية تختتم بعثة تجارية ناجحة إلى شرق أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارة بعثتها إلى أسواق شرق أفريقيا، بتنظيمها منتدى أعمال في العاصمة الكينية نيروبي، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وتنسيقها 250 اجتماع عمل ثنائياً بين 19 شركة من دبي تبحث تأسيس شراكات اقتصادية مع كينيا.

جاء تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعد مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى نحو 544.5 مليار دولار (تريليونا درهم) بحلول 2026.

ونظمت الغرفة المنتدى بالتعاون مع سفارة الإمارات في نيروبي، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية. وشهد المنتدى كلمات لمحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير الإمارات لدى كينيا، وبيتر نجوروجيه، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا.

شراكات

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي ترأس البعثة التجارية، أهمية اللقاءات الثنائية في تأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكينيا، معتبراً أن السوق الكينية تشكل سوقاً مجزية لشركات دبي الراغبة في توسيع حضورها في القارة الأفريقية.

وقال: نستهدف من خلال لقاءاتنا في نيروبي تنويع صادرات شركات دبي إلى السوق الكينية، ومساعدة شركات الإمارة على تأسيس فروع ومكاتب لها في القارة السمراء، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأولوياتنا الاستراتيجية في دعم التوسع الخارجي لشركات دبي، ونحن ملتزمون على الدوام بتوفير كل التسهيلات التي تعزز تنافسية شركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وجهة

من جهته، أشار الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير الإمارات لدى كينيا، إلى العلاقة الاستراتيجية والروابط التجارية المتينة التي تجمع بين البلدين، حيث تعد الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الكينية، ومصدراً رئيسياً للواردات الكينية.

وقال إن البلدين يبحثان تعزيز التعاون المشترك، وتذليل المعوقات التي تواجه التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والبضائع، داعياً الجهات المعنية في كينيا إلى تنظيم بعثات تجارية إلى الإمارات لبحث فرص الاستثمار على غرار بعثة غرفة دبي العالمية إلى كينيا.

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