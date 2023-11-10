عمار النعيمي يشيد بالدور الفعّال لـ«دناتا» في نجاح صناعة الطيران ونموها

المصدر: عجمان – البيان

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وفداً من «مجموعة دناتا للسفريات»، ضم راشد العوضي، نائب رئيس أول المجموعة، يرافقه عدد من المسؤولين فيها.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالوفد، وبحث مع أعضائه تعزيز علاقات التعاون بين حكومة عجمان و«مجموعة دناتا للسفريات» في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة ومتميزة، والدور الذي يمكن أن تؤديه المجموعة في دعم قطاع السياحة وبناء علاقات متينة ومستمرة مع الدوائر والمؤسسات في عجمان. وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالدور الفعّال، الذي لعبته «دناتا» في نجاح ونمو صناعة الطيران في دبي، والإمارات عامة، وتطورها منذ تأسيسها في عام 1959 لتصبح اليوم لاعباً عالمياً رائداً في قطاعات الطيران والتموين والبيع بالتجزئة والسفر وفي تقديم خدمات ذات مستوى عالمي.

من جانبه، عبّر راشد العوضي عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأعرب عن تطلع «دناتا» للتعاون مع حكومة عجمان في الكثير من المجالات التي تصب في صالح مجتمع الإمارة. حضر اللقاء يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومن «دناتا» عبدالله الشاعر، نائب رئيس دناتا للشؤون الإقليمية، ومحمد زينل، مدير إدارة الشؤون الحكومية، وأحمد أميري، مدير الشؤون الحكومية، وميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ومريم الهاشمي، مديرة إدارة الخدمات المساندة.

مصرف عجمان

من ناحية أخرى، ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للربع الثالث 2023، التي أظهرت أداءً مالياً قوياً للمصرف، حيث بلغ صافي العائد التشغيلي 615 مليون درهم، بارتفاع 39% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، مع نمو قوي للأصول لتصل إلى 25.2 مليار درهم بمعدل نمو 23 %.

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