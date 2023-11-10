الشارقة تستعد لعرض تجاربها التقنية في «قمة الويب» بالبرتغال

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد الشارقة لعرض تجاربها في قطاعات التكنولوجيا والتنمية والابتكار أمام 70 ألف مشارك من 160 دولة في «قمة الويب» 2023، التي تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 13 - 16 نوفمبر الجاري، حيث تستعرض تجاربها بعدد من القطاعات الاستراتيجية والناشئة.

ويضم وفد الشارقة ممثلين عن عدة جهات، حيث يتولى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» تنظيم مشاركة الإمارة في القمة، ويقدم نظرة شاملة عن بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، كما يشارك مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالوفد، حيث سيستعرض البرامج والمنصات التي تساعد المبتكرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

أما «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، فيعرض خلال مشاركته في القمة مشروعاته ومبادراته البحثية والتطويرية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. أما «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، فستسلط الضوء حول تجاربها ومبادراتها في مجال تحويل التعليم الخاص وتطبيق أحدث المناهج والمعايير والتقنيات التعليمية.

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