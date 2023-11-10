غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في أوغندا

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في أوغندا وكينيا، بتنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وأوغندا، في العاصمة الأوغندية كمبالا، والذي سلط الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين، لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن قوة ومتانة العلاقات، التي تجمع البلدين تشكل منطلقاً مهماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع بين مجتمعي الأعمال في كل من الإمارات وأوغندا، بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين». وبلغت واردات أوغندا من الإمارات 810,529 ملايين دولار في 2022؛ وقد نمت هذه القيمة بنسبة 20% سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت الصادرات من أوغندا إلى الإمارات من 300 مليون دولار في 2009 إلى 1.065.910 مليار دولار في 2021.

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