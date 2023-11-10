«جيرسي فاينانس» تناقش دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في التمويل

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة «جيرسي فاينانس»، مؤتمرها السنوي في دبي، تحت شعار «التنظيم والمخاطر والمكافآت: قانون التوازن». واستكشف المؤتمر المجالات المعقدة للمخاطر والامتثال، وتناولت حواراته كيفية خفض تأثير هذه العوامل الحاسمة، وتحقيق التوازن بينه من قبل مراكز التمويل الدولية في منطقة الخليج وحول العالم، كما تم مناقشة دور قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأثيرها المحتمل في قطاع التمويل الدولي.

وقال آلان وود الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في «جيرسي فاينانس»: إن التزامنا بكوننا سلطة قضائية تعاونية، تفي بشكل استباقي بالالتزامات التنظيمية العالمية، وتعزز في الوقت نفسه نهجاً مؤيداً للأعمال التجارية ومبتكراً ونشطاً، يشكّل الأساس الذي بنيت عليه سمعتنا العريقة.

وأضاف وود: تلعب «جيرسي فاينانس» حالياً، دوراً محورياً في مجال الوساطة المالية لنحو 1.4 تريليون دولار من رؤوس الأموال الدولية من جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا التزامنا بتسهيل تدفق رؤوس الأموال العالمية بطريقة مسؤولة وتدريجية.

وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسة في منطقة الخليج، حيث تدير شركات تبلغ قيمة أصولها 136 مليار دولار. وأسست «جيرسي فاينانس» أول مكتب تمثيلي لها في الدولة خلال عام 2011، وعززت التزامها في 2018، باعتبارها أول مركز مالي دولي يفتتح مقراً له في مركز دبي المالي العالمي. إضافة إلى ذلك، أبرمت «جيرسي فاينانس» شراكة مهمة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي.

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