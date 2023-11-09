8 شركات كورية جنوبية تقنية تسعى إلى التوسع في المنطقة عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت 8 شركات كورية جنوبية تقنية ناشئة منضوية تحت «الوكالة الوطنية لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية، (NIPA)» اتفاقيات وعقدت مشاورات مع مؤسسات وشركات إماراتية وإقليمية بهدف توسيع انتشارها وتوفير التقنيات والابتكارات في دولة الإمارات والمنطقة.

وكشفت الشركات الكورية الجنوبية خلال معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً عبر جناح «ك-ميتافيرس» عن التطور التقني الكبير في كوريا الجنوبية في قطاع «الميتافيرس»، حيث سلطت الضوء على أحدث ما وصلت التقنية في القطاع على مستوى العالم.

وشكل «إكسباند نورث ستار»، فرصة الشركات الكورية المعروفة بتقديمها برامج وخدمات إنسانية تحويلية، وتكنولوجيات متقدمة تستعد لإعادة تشكيل المستقبل وإشعال الأمل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

واستعرضت الشركات العديد من التقنيات المتطورة، حيث قدمت شركة «ماند روبوتك» يداً كهربائية عضلية للمعاقين ولمصابي الحوادث لمساعدتهم على ممارسة الأعمال بسلاسة ووفرت «برينديك» برامج تقنية تحول الصوت إلى غناء بعدة لغات.

وقدمت شركة «دييب برين» تقنية تحول النص المكتوب إلى فيديو خلال 5 دقائق، فيما وفرت شركة «هيحين» أحدث الألعاب المتطورة وطرحت شركة «آي جي آي إس» حلولاً متقدمة للطائرات بدون طيار.

وأطلقت شركة «بكسل رو» تطبيقات لإجراء فحوصات البصر في المنزل، وطرحت «تريببتوز» منصة تمكن المسافرين من مشاركة فيديوهات للرحلات السياحية.

ودخلت «ماند روبوتك» و«ترو ليمبس» في شراكة تكافلية تستهدف البحث والتطوير والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما «آي جي آي اس» و«إل جي درونز» فأنشأت اتحاداً لمشاريع في الهند.

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