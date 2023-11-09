1.3مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر " العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 909.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و403.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 296.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 234.1 مليون درهم وأغلق عند 400 درهم رابحاً 0.13%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 114.1 مليون درهم وأقفل عند 18.8 درهم، ثم "كيو القابضة" جاذباً 87.7 مليون درهم ليقفل عند 3.4 درهم مرتفعاً بنسبة 3.34%.

وفي سوق دبي، تصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 106.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.12 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 46.3 مليون درهم ليغلق عند 6.8 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 25.5 مليون درهم ليقفل عند 17.8 درهم، مرتفعاً بنسبة 0.56%.

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