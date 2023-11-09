سوق دبي يشهد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم "تعليم القابضة" بـ 116 مليون درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم "تعليم القابضة".

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 30 مليون سهم بقيمة 116.1 مليون درهم بسعر تنفيذ 3.87 درهم للسهم الواحد.

وأغلق سهم "تعليم القابضة" اليوم عند مستوى 3.8 درهم وسط بعد التداول على 462.8 ألف سهم بقيمة 1.75 مليون درهم من خلال 59 صفقة وذلك باستثناء الصفقة الكبيرة.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز