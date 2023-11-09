388 مليون درهم أرباح «الأنصاري» في 9 أشهر.. والتوزيعات 4 فلوس للسهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، والربع الثالث من عام 2023، المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لزيادة الطلب بنسبة 10% على جميع منتجات وخدمات المجموعة، والتي قابلها انخفاض في أعمال التحويلات المالية.

وبلغ الربح الصافي 388 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المستقبلة الرئيسية، وزيادة في النفقات العامة، والنفقات التي لم تقابلها الزيادة المخطط لها في الرسوم، والتي لا تزال في انتظار الموافقات التنظيمية.

وشهد الدخل التشغيلي غير التحويلي في جميع القطاعات، باستثناء التحويلات المالية، زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك فقد شهدنا انخفاضاً بنسبة 5% في الدخل التشغيلي من التحويلات المالية، نتيجة للتحديات المتعلقة بأسعار الصرف الموازية في البلدان المستقبلة الرئيسية، مثل الهند، ومصر، وباكستان.

كما شهد الدخل التشغيلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.5 % ليصل إلى 863 مليون درهم، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو قوي بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي في إجمالي عدد المعاملات المنجزة، عبر مختلف حلول وخدمات المجموعة.

وشهدت المنتجات في جميع أنحاء الأعمال طفرة في الطلب، وخاصة قطاع أعمال الشركات، حيث سجلت الشركة نمواً في قيمة المعاملات بنسبة 22.5% على أساس سنوي يصل إلى 79.2 مليار درهم، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع عروضها المؤسسية وتعزيز خدماتها، التي تلبي احتياجات الشركات. بالإضافة إلى ذلك يعزى النمو إلى الارتفاع الكبير في أعمال البطاقات مسبقة الدفع والمتعددة العملات، ونظام حماية الأجور.

وحافظت المجموعة على تدفقات نقدية حر ة عند مستوى جيد، بلغ 407 ملايين درهم مدعومة بقدرة تحويل الدخل التشغيلي إلى تدفقات نقدية بلغت 93%.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي، لتبلغ 285 مليون درهم، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والذي قابله جزئياً نمو قوي في الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور، وغيرها من الخدمات.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 19.5%، لتصل إلى 140 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسع شبكة المجموعة، والتكاليف المتزايدة، التي تشكل اتجاهاً سائداً على مستوى القطاع والهوامش المنخفضة في أعمال التحويلات المالية.

وانخفض الربح الصافي للأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 21.2%، ليصل إلى 125 مليون درهم، بفعل ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المتلقية الرئيسية.

وأعلنت المجموعة عن حصولها على موافقة المساهمين على أول دفعة مرحلية مقترحة لتوزيعات الأرباح بقيمة 300 مليون درهم بسعر 4 فلوس للسهم الواحد، كما تم الإعلان عنه خلال الاكتتاب العام، على أن يتم صرف الدفعة الثانية في أبريل 2024.

الجدير بالذكر أن عائد توزيعات الأرباح الضمني يبلغ 7% اعتباراً من سعر الإغلاق البالغ 1.15 درهم للسهم الواحد في 31 أكتوبر 2023 بناء على توزيعات الأرباح البالغة 600 مليون درهم.

وشهدت المجموعة زيادة عدد الموظفين بنسبة 12%، خلال فترة الـ9 أشهر من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ويأتي النمو المستمر في عدد الموظفين تماشياً مع استراتيجية المجموعة التوسعية

كما سجلت المجموعة نمواً لافتاً على صعيد التوطين خلال فترة الـ 9 أشهر من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 59%.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي القائمة عالمياً تبقى ثقتنا كبيرة بقوة أصولنا الأساسية وإمكاناتها والقيمة المضافة، التي تقدمها في السوق. وتشمل هذه الأصول علامتنا التجارية الرائدة وميزانيتنا العمومية المتينة، إلى جانب شبكة فروعنا الواسعة وقدراتنا الرقمية المتميزة، بالإضافة إلى مجموعتنا المتنوعة والمرنة من الخدمات والحلول المالية، وتجعلنا هذه الأصول الاستثنائية في وضع إيجابي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا مع تقديم نتائج مالية قوية باستمرار.

ونحن فخورون بريادتنا للسوق عبر مختلف منتجاتنا وخدماتنا، وكذلك بالتزامنا الثابت بتحقيق أهدافنا للنمو، وعلى الرغم من وجود انخفاض في قيمة الدخل التشغيلي الناتج عن التحويلات المالية، إلا أننا نتوقع أنه سيتعدل في المستقبل القريب.

من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يسعدنا مشاركة هذه الإنجازات الاستثنائية، التي حققتها شركة الأنصاري للخدمات المالية خلال الأشهر التسعة الماضية».

وكان من بين خدماتنا المتميزة في هذا الربع أعمال الأوراق النقدية وصرف العملات الأجنبية، التي شهدت نمواً كبيراً، مدفوعة بزيادة النشاط السياحي، ما يعكس تكيفنا بشكل فعال مع متطلبات السوق وزيادة فرص النمو.

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