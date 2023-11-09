709 ملايين درهم أرباح دناتا نصف السنوية والإيرادات ترتفع إلى 9.3 مليارات درهم

المصدر: دبي – البيان

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بلغ إجمالي أرباح دناتا النصف سنوية 709 ملايين درهم (193 مليون دولار)، مقارنة مع 236 مليون درهم (64 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات بما في ذلك الدخل من عمليات تشغيلية أخرى، 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بنمو نسبته 27% مقارنةً بالمدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 7.3 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).

وواصلت دناتا أيضاً القيام باستثمارات استراتيجية في أعمالها واعتماد التكنولوجيا المبتكرة وغيرها من المبادرات للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات العملاء.

وشملت أبرز التطورات في النصف الأول من 2023/ 2024 ما يلي: الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 29% في شركة توزيع الرحلات البحرية والإقامة "إيماجن كروزينغ Imagine Cruising"، ما يرفع حصتها في الشركة التي مقرها المملكة المتحدة إلى 81.4%. وتطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات وقدرات دناتا لمناولة البضائع في سنغافورة. والتحول إلى مزيج الوقود الحيوي لمركبات النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تستخدمه "دناتا للخدمات اللوجستية"، و"المغامرات العربية"، و"ألفا فلايت سيرفيسز"، و"سيتي سايت سيينغ" لتقليل الانبعاثات وتلبية توقعات العملاء المتزايدة بشأن خيارات النقل ذات البصمة البيئية المنخفضة.

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