«دي بي ورلد» و«زاجل» تعززان الحلول التكنولوجية المتقدمة في شحن البضائع

المصدر: دبي - البيان

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حققت «زاجل»، الشركة المتخصصة في مجال خدمات البريد السريع والخدمات اللوجستية، إنجازاً مهماً بتوقيع اتفاقية جديدة مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بهدف تحسين كفاءة حركة الشحنات وتطوير عمليات شحن البضائع بالاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة زاجل اتفاقية مع «دي بي ورلد» تحصل بموجبها على الحلول التكنولوجية المتطورة التي توفرها «دي بي ورلد» انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية. وتركز الاتفاقية على تطوير التقنيات المستخدمة في مجال الشحن بهدف تحسين وتبسيط العمليات في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد الاتفاقية على التزام زاجل بتسخير التكنولوجيا المتطورة لتعزيز جودة خدمات الشحن التي تقدمها لعملائها، ما يمثل خطوة حيوية في مسيرة تطوير عملياتها لتصبح أكثر كفاءة واعتماداً على التكنولوجيا.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية بتوفير منصة موحدة لإدارة الشحنات، مما سيمكن زاجل من تعزيز كفاءة عمليات الشحن، من خلال زيادة فعالية التحكم بالشحنات.

تم توقيع الاتفاقية بحضور أياز مقبول، نائب رئيس المجموعة لمبيعات المنتجات الرقمية لدى «دي بي ورلد»، ونبيل الخرابشة، المدير العام لشركة زاجل.

وفي إطار حديثه عن هذه الاتفاقية، قال نبيل الخرابشة: «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة «دي بي ورلد» لدمج حلولها الرقمية المتقدمة في مجال الشحن في عملياتنا. ومن المؤكد أن هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا ويمكننا من تقديم تجربة لا تضاهى لعملائنا».

تمثل هذه الاتفاقية بين شركة «زاجل» و«دي بي ورلد» خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية. وعبر الاستفادة من هذه الحلول الرقمية المتقدمة، ستعمل «زاجل» على تطوير العمليات اللوجستية وتعيين معايير جديدة في مجال الكفاءة ورضا العملاء.

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