جناح الإمارات بمعرض ومنتدى الشركات الناشئة بكوريا يستعرض فرص بناء شراكات جديدة

المصدر: سيئول – وام

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تشارك دولة الإمارات بجناح خاص يضم أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023» بجمهورية كوريا، والذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة سيئول ويستمر حتى يوم غدٍ بمشاركة دولية واسعة.

تستعرض الشركات الناشئة الإماراتية خلال مشاركتها الفاعلة في الحدث الدولي، المشاريع المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها أمام أعضاء مجتمع الأعمال الكوري والعالمي المشاركين في الحدث وسبل بناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

الاستفادة من الفرص

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي يترأس وفد الدولة المشارك في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023» في تصريحات له: إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً يعكس رغبة البلدين الصديقين ومجتمعي الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين الانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز استدامة نمو أعمال هذه الشركات.

وأضاف: إن الشركات الناشئة في الإمارات وجمهورية كوريا أمامها فرص واعدة للاستفادة من زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بعد توقيعها ودخولها حيز التنفيذ والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية حول العالم.

توفير الممكنات

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوفير الممكنات والفرص الداعمة لنمو وتسريع أعمال الشركات الناشئة ودعمها للتوسع إقليمياً وعالمياً بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى البرامج والتسهيلات والحوافز التي من شأنها تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.

رواد الأعمال

ويضم وفد الدولة أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي وعدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ومسرعات وحاضنات الأعمال منها «غرفة دبي للتجارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي ومركز دبي المالي العالمي «فينتك» وواحة دبي للسيليكون ومصرف الإمارات للتنمية ومنصة هب 71 ومجموعة كيزاد وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة تيكوم».

يذكر أن معرض ومنتدى الشركات الناشئة «2023COMEUP» يمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، ويشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.

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