«أبوظبي الإسلامي» يصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، نجاحه في إصدار 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك خضراء ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار.

وقام المصرف بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 % سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.

إقبال كبير

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية.

ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي.

تغير المناخ

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»: «نفخر بكوننا أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وهو الإصدار الذي جاء بناءً على جهود «أبوظبي الإسلامي» ومساهمته الفاعلة في تسريع ودعم جهود مواجهة تغير المناخ وتقديم الحلول التي تساعد على تيسير التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة».

وكلف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين ومشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.

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