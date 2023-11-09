«مالية عجمان» تعزز مهارات المحاسبة المتقدمة للكوادر الحكومية

المصدر: عجمان - البيان

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نظّمت دائرة المالية في عجمان، دورة تدريبية حول «المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم الأداء المالي» شارك فيها أكثر من 25 موظفاً من المتخصّصين بالشأن المالي في شتّى الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك سعياً نحو تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال المحاسبي وتقييم الأداء، وذلك ترسيخاً لدورها المحوري في رفع مستوى كفاءة الأداء المالي على مستوى حكومة إمارة عجمان عبر إعداد كوادر مؤهلة بأحدث المهارات والمعارف المحاسبية.

وأشار محمد عبد الحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة، إلى أن هذه الورشة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف الحديثة في المحاسبة المالية وتقييم الأداء المالي، واطلاعهم على آخر التطورات المالية في مجال المحاسبة، فضلاً عن تزويدهم بمهارات النظام المحاسبي الحكومي، ما يسهم في تعزيز قدراتهم على متابعة الأداء المالي لمؤسساتهم بفاعلية عالية، وتطوير وتنمية مهاراتهم في تقديم التقارير المالية. وأوضح أن الورشة تندرج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصّصة التي تلتزم الدائرة بإعدادها؛ لتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتنمية مهاراتها في المجال المحاسبي والتخطيط المالي وتقييم الأداء، ما ينعكس إيجاباً على دعم عملية صنع القرارات الإدارية، ويسهم بالنتيجة في تعزيز إدارة الموارد المالية بكفاءة.

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