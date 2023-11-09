عرض بيت عائم بطول 24 متراً في «أبوظبي الدولي للقوارب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة المتخصصة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها - قارب البيت العائم 24 - A. وبالاعتماد على خبرتها المتنوعة في القطاع، يمكن لشركة أبوظبي لبناء السفن تخصيص القارب للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية.

ومن جهته، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «يعد إطلاق قارب البيت العائم 24 - A في معرض أبوظبي الدولي للقوارب إنجازاً استراتيجيًا إذ يمثّل هذا الحدث المهم فرصة مثالية لإبراز التقدّم الملحوظ الذي أحرزناه في تصميم السفن عالمية المستوى. وتُؤكد إضافة القارب 24 - A إلى محفظة أبوظبي لبناء السفن التزامنا المتجدد تلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، إضافة إلى متطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر على حد سواء».

وتم تصميم قارب البيت العائم 24 - A باستخدام أحدث التجهيزات عالية الجودة، إذ يقدّم تجربة معيشية فريدة كما أن التصميم الداخلي المزوّد نظام المنزل الذكي يتميز بكونه أنيقاً وعملياً، ويُوفر مساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء.

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