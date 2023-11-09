3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «أمانات القابضة» و«الخليج للملاحة» و«إعمار العقارية»، أمس، بسيولة ناهزت 145.9 مليون درهم، بـ52.55% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 277.7 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بدعم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 1.5%، وأغلق المؤشر عند 3965.21 نقطة، منخفضاً بـ0.61%.

وتصدر سهم «أمانات القابضة» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 54.86 مليون درهم، مرتفعاً بـ1.9%، ليغلق عند سعر 1.08 درهم، وذلك بعد إعلان الشركة عن أرباح قوية خلال 9 أشهر.

وقاد سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، وارتفع 2.8%، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 1.6%، والإمارات ريم للاستثمار 1.5%، وبنك السلام- البحرين 1.1%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9545.68 نقطة، متراجعاً بـ0.06%، وشهد السوق ارتفاع أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 14.9%، و«أي دي سي كوربوريشن» 14.9%، و«الخليج للمشاريع الطبية» 11.1%، و«غذاء القابضة» 3.6%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي، بأكثر من 221.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 102.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 87.2 مليون درهم.

توزيعات

واجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 893.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و277.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 286.77 مليون سهم عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.522 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.856 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و666.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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