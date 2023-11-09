40 % خفضاً مستهدفاً للطاقة المستخدمة في إضاءة «برج وصل»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «وصل»، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، عن استخدام مجموعة من أحدث التقنيات ومعايير الاستدامة في «برج وصل»، إحدى ناطحات السحاب الفريدة في شارع الشيخ زايد، مع استهداف خفض استهلاك الطاقة المستخدمة في إضاءة البرج بنسبة 40 %، ليصبح بذلك أحد أكثر الأبراج المستدامة في دبي.

ويأتي الإعلان تماشياً مع جهود دبي في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤيتها الطموحة للمستقبل، بهدف توفير حياة متوازنة وصحية للأجيال القادمة، وبالتزامن مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 28».

قيمة مضافة

وقال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لوصل: «يعكس برج وصل جهودنا المتواصلة لتعزيز الابتكار، وتطوير منازل ذكية ومستدامة، تلبي تطلعات الأفراد، وتدعم أجندة الدولة في مجال التغيير المناخي، وتؤكد ريادتها في إيجاد الحلول الفعالة للحد من تأثيراته».

وأضاف: «قطاع العقارات هو أحد المحركات الأساسية لاقتصاد دبي، ويضطلع بدور حيوي في نهضتها الشاملة سريعة التطور. وفي سياق الاهتمام العالمي المتنامي بقضية الاستدامة، والوعي بضرورة مضافرة الجهود لإنقاذ كوكب الأرض، لا يُعد قطاع العقارات استثناءً من هذا التوجه، فمع تطبيق الاستدامة، وتبنّي ممارساتها، يصبح القطاع مهيأً لخلق قيمة مضافة، تعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة، فيما يشكل «برج وصل» بتصميمه الهندسي الفريد والمستدام، إضافة جديدة للمباني الأيقونية التي تشتهر بها المدينة».

وينفرد البرج، المقرر إنجازه خلال الربع الثالث 2024، بالعديد من الميزات المستدامة، مثل اعتماده على لوحات الطاقة الشمسية لتسخين المياه، بالإضافة إلى واجهته البرونزية، التي تسهم في الحفاظ على برودة المبنى من الداخل، حيث يسهم المفهوم الهيكلي الذكي للبرج، في الوصول إلى تخطيط أكثر كفاءة للمبنى، وتقليل مقاومة الرياح بنسبة 20 %، للوصول إلى أكبر قدر من الاستدامة، بالإضافة إلى أنه يتم التحكم بالمناخ في المساحات الخارجية للبرج. ويتم التحكم بالأصوات لمنع الضوضاء الخارجية والداخلية، ويتم تكرير المياه واستخدامها في نظام الري.

شكل متميز

يتمحور تصميم «برج وصل» بشكله المتميز، حول ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بتقنية التعارض، والتي تنسجم مع توفير إطلالات متميزة ومدروسة من كافة الاتجاهات، لتتكيف مع درجات الحرارة، والتقنيات التي توفر الظل والبرودة. ويتكون المشروع من 64 طابقاً، بمساحة 167,733 متراً مربعاً، وهو يضم شققاً سكنية ومكاتب ومطاعم وبركة سباحة، إضافة إلى فندق ماندرين أورينتال الفاخر، الذي يضم 259 غرفة. وسيكون «برج وصل»، بعد الانتهاء من تشييده، أحد أطول الأبراج المكسوة بألواح من السيراميك على شكل زعانف في العالم، وتم صنع هذه الألواح من مواد هجينة مكونة من الطين والسيراميك اللامع، المثبت بطريقة مدروسة على ألواح من الألمنيوم، لتبريد المبنى من خلال توجيه الرياح، وفي الوقت نفسه، ضمان دخول الإضاءة الطبيعية غير المباشرة للبرج.

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