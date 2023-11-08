دو تشارك في قمة الشمول 2023 تعزيزاً لممارسات التمكين وخلق الفرص للجميع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في قمة الشمول في بيئة العمل 2023 كشريك لتقنيات وخدمات الاتصال. وستشهد القمة التي تُعقد فعالياتها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في «مركز أبوظبي للطاقة»، تنظيم حلقات نقاش وجلسات حوارية حول الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في دعم ممارسات التنوع والشمول وتمكين الشباب. وسيشارك أعضاء مجلس دو للشباب في مجموعة من حلقات النقاش خلال القمة بهدف تبادل الأفكار والرؤى والخبرات مع المشاركين.

وقالت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في دو: "

تسعى دو دائماً إلى خلق ثقافة مؤسسية حاضنة للإبداع وتدعم ممارسات التنوع والشمول وتمكين الشباب في بيئة العمل، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية تمتع الجميع بالقدرة على التعبير عن أفكارهم والمساهمة بفعالية في دعم رؤى دولة الإمارات وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. ونحن فخورون للغاية بمشاركتنا في قمة الشمول 2023، إذ تنسجم أهداف القمة مع إيماننا الراسخ بأهمية تعزيز ممارسات التنوع وتمهيد الطريق نحو مجتمع يقدم فرصاً متكافئة للجميع، ويراعي إمكانات كل فرد، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتعكس مشاركتنا في هذه القمة وغيرها من المبادرات والفعاليات المؤثرة، حرصنا على المساهمة بدور حيوي في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات والأجيال القادمة.

تُعد دولة الإمارات رائدة على مستوى المنطقة في مجال المساواة بين الجنسين، حيث إن 95% من خريجات المدارس الثانوية يتابعن تعليمهن في مؤسسات التعليم العالي، وتمثل الإناث 56% من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تلتزم دو بتعزيز مستوى التوازن بين الجنسين ودعم المواهب الإماراتية، حيث تحرص الشركة على استقطاب المواهب الإماراتية الناشئة للحصول على فرص وظيفية قيّمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد التخرج. ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دو من مضاعفة عدد موظفيها من أبناء الإمارات منذ عام 2006، حيث يشكّل الموظفون الإماراتيون حالياً 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، وتشكل الإناث 50% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الشركة.

ويتجلى التزام دو بدعم ممارسات التنوع والشمول على نحو واضح من خلال الاستثمار في البرامج التي تركز على تعزيز مهارات النساء وقدراتهن، فضلاً عن تمكين السيدات وتشجيعهن على تحقيق إمكاناتهن وتطوير حياتهن المهنية. وتوفر الشركة فرصاً وظيفية وقيادية للإناث في مختلف مجالات وجوانب الأعمال. ونتيجة لهذه الجهود، أصبحت دو أول مزود خدمات اتصال في دول مجلس التعاون الخليجي يحقق تمثيلاً نسائياً بنسبة 20% على مستوى مجلس الإدارة.

وتوفر قمة الشمول 2023 فرصة قيّمة لشركة دو لتأكيد التزامها بدعم ممارسات التنوع والمساواة والشمول وتمكين الشباب في بيئة العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مبادراتها وجهودها المبذولة في هذا الإطار، بما يساهم في خلق ثقافة تشجع الجميع على المشاركة والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز التنمية المجتمعية.

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