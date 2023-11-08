«تومورو فاونديشن» تضخ 10 ملايين دولار استثمارات في الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تومورو فاونديشن» TMRW Foundation، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن ضخها استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في استوديو الألعاب الأوروبية «سوبر جير جيمز» SuperGears Games، وانضمام جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تومورو إلى مجلس المديرين التنفيذيين لـ سوبر جيرز. حيث يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي من قبل تومورو فاونديشن دعم رؤية دبي ضمن أفضل المراكز العالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وأعرب جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تومورو فاونديشن» عن تفاؤله قائلاً، «يعد هذا الاستثمار ضمن خططنا الاستراتيجية الهادفة لدعم نمو مشاريع الألعاب الإلكترونية والـ (ويب 3) في الإمارات، ويعتبر استثمارنا في «سوبر جير جيمز» بمثابة حجر الأساس وخطوة رائدة في إطار التعاون الدؤوب وتطوير الأعمال والتطلع برؤية مستقبلية نحو خلق فرص عالمية حقيقية في مجال الألعاب في نظام بيئي نابض بالحياة في الدولة. كما نتطلع باستمرار إلى الاستثمار في الكوادر والكفاءات وتأكيد دعمنا لرؤية دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الألعاب والـ (ويب 3)».

وحول الاستثمار في «سوبر جير جيمز» أضاف يرلي قائلاً: «إن التزام فريق عمل الشركة بالابتكار والشغف المستمر في تعزيز تجربة ألعاب استثنائية يتماشى تماماً مع قيمي وطموحاتي الشخصية الخاصة في صناعة الألعاب».

ويهدف هذا التعاون الوثيق القائم بين ياسين ويعقوب دميردان، مؤسسا «سوبر جير»، وجيفات يرلي، مؤسس الاستوديو الأسطوري للألعاب Crytek، ومنتج ألعاب FarCry and Crysis التي حظيت باستحسان كبير ولعبها مئات الملايين من اللاعبين، يهدف إلى تعزيز وتسريع نمو وتطوير عمليات الاستوديو الخاص بهم وتحقيق رؤيتهم المبتكرة.

تأسست «سوبر جير» المتخصصة في إنتاج أنماط ألعاب السباقات في عام 2022 في إسطنبول من قبل ياسـين ويعقوب دميـردان، اللذين يتمتعان بخبرة تزيد على 20 عاماً في تطوير ألعاب الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي وصلت إلى ملايين اللاعبين حول العالم. حيث من المقرر إطلاق امتيازهم التجاري الأول لعبة «Racing Kingdom» في الربع الأول من عام 2024، ويتعهدان من خلالها إلى إعادة التعريف بهذا النمط من الألعاب.

تتمتع لعبة Racing Kingdom بمجموعة من الميزات المبتكرة التي تتيح اللعب المخصص، وتوفر تجربة غامرة للغاية لأكثر من لاعب في آن واحد، وتستقطب بشكل واسع عشاق ألعاب السباقات من جميع المستويات سواء المبتدئين إلى المتمرسين.

وفي تعليق له حول الاستثمار قال ياسين دميردان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «سوبر جير جيمز»: «يشرفنا أن نرحب بـ «تومورو فاونديشن» كشريك مستثمر وجيفات يرلي، كعضو في المجلس الإداري لشركتنا لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وسجل حافل من الإنجازات في قطاع الألعاب الإلكترونية. ونهدف من خلال هذا التعاون العمل معاً عن كثب لطرح Racing Kingdom إلى جمهور ومحبي الألعاب حول العالم. ونحن على ثقة تامة بأننا مع توجيهات ودعم تومورو فاونديشن سنجعل من Racing Kingdom نقطة التحول لتحقيق المزيد من النجاحات في عالم الألعاب الإلكترونية.

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