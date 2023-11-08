«سند» تفتتح أول مركز عالمي معتمد لصيانة محرّكات «ليب» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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افتتحت مجموعة سند المتخصصة في هندسة الطيران وحلول التمويل، مركزها المعتمد لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» كأول مركز لصيانة محركات الطائرات الموفرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر المركز الجديد صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع، كما يوفر قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب». وعرضت سند خلال افتتاح مركزها الجديد في أبوظبي، أول محرّك «ليب» تمّ إدخاله وإنجاز العمل عليه في وقت قياسي من شركة «فلاي دبي»، وتمّ إنجازه بعد 4 أشهر فقط، من المقرر أن يقدم المركز الجديد خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لأكثر من 450 محركاً من طراز «ليب». وأنجزت سند تحسينات كبيرة على منشآتها في أبوظبي باستثمارات تتجاوز 100 مليون درهم؛ تركزت على الآلات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

علامة بارزة

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يُمثل افتتاح مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» علامة بارزة في مسيرة قطاع الطيران، نعزّز من خلالها شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات». وتفخر سند بكونها أول شركة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» المعروفة بأدائها الاستثنائي وكفاءة استهلاكها للوقود، والتي رسخت سمعتها الرائدة مع طلب استثنائي يتجاوز 10000 محرّك على مستوى العالم. وتابع: يتيح تطوير هذه القدرات في الإمارات فرصة أمام المشغّلين في قطاع الطيران لتحقيق معايير عالية على صعيد الاستدامة، ونحن متحمسون بشأن فرص العمل التي يوفرها المشروع لفريق عملنا الموهوب.

فلاي دبي

وأكد ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «فلاي دبي» أن إنشاء مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» في الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في عملياتنا؛ حيث يوفر لنا حلولاً محلية تحدّ من حاجتنا إلى إرسال المحركات للصيانة خارج البلاد. وقال: يسرّ فلاي دبي أن تكون من أوائل شركات الطيران التي استفادت من مركز سند للصيانة ؛ حيث تؤكد سرعة العمليات وإنجازها في زمن قياسي في المركز الجديد على خبرة سند وكفاءتها والتزامها.

تميز وسرعة

وقال جون سلاتيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: يؤكد تعاوننا مع سند قوّة الشراكة والابتكار في قطاع الطيران؛ والتزام سند بالتميز والسرعة في إنشاء مركزها المتطوّر لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» يجعلها جزءاً أساسياً من الشبكة العالمية المفتوحة لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب».

القدرات الجديدة

وقال نيكولاس بوتييه، نائب الرئيس للدعم والخدمات في شركة «سافران لمحركات الطائرات»: تساهم القدرات الجديدة والمتطوّرة التي تتمتع بها سند في دعم توسعة شبكتنا العالمية من محركات «سي أف إم إنترناشيونال» لمعالجة الارتفاع في الطلب على صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، ومواصلة تقديم الدعم والابتكار لعملائنا من شركات الطيران وفق أعلى المعايير.

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