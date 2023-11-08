قائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بالهوية الجديدة للإسعاف الوطني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة بهوية الإسعاف الوطني المؤسسية الجديدة خلال فعالية استضافتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مؤكداً أن الهوية الجديدة ستعزز مستوى الخدمات الطبية الطارئة في الإمارة والاستجابة السريعة وفق أعلى المعايير الدولية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها الإسعاف الوطني للتعريف بهويته المؤسسية الجديدة عقب انضمامه تحت قيادة الحرس الوطني.

وجمع الحدث الشركاء الاستراتيجيين ضمن قطاع الطوارئ بالإمارة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود وفق روح الفريق الواحد بما يرتقي بالخدمات الطارئة المقدمة في الإمارة.

وحضر الفعالية اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعبدالله الخاطري عن مدير مركز رأس الخيمة التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإبراهيم النعيمي عن مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في رأس الخيمة وعدد من كبار الضباط في شرطة رأس الخيمة والمسؤولين في الإسعاف الوطني.

وثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الدور الرائد والمشاركة الفاعلة التي يقدمها الإسعاف الوطني في تعزيز الخدمات الطبية الطارئة والمساهمة في إنقاذ أرواح الآخرين. وأكد أن الهوية المؤسسية الجديدة للإسعاف الوطني تسهم في تحقيق قفزة نوعية في الارتقاء بمستويات الخدمات الطبية الطارئة والاستجابة السريعة في حالات الأزمات والكوارث وفق أعلى معايير الجودة والممارسات الدولية، وبالتالي النهوض بقطاع الإسعاف في الدولة الساعية لتعزيز مكانتها الريادية في شتى القطاعات والمجالات الخدمية، مشيراً إلى استعداد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل في الإسعاف الوطني والنهوض بخدماته المقدمة بما ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات وسعيها المتواصل في تبوء المركز الأول في مختلف المجالات.

وشكر المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفرقها على الدعم المتواصل والفاعل في تعزيز جهود وعمليات الإسعاف الوطني في إمارة رأس الخيمة.

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