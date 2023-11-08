أرباح «طيران أبوظبي» تقفز 20% إلى 381 مليون درهم في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت مجموعة طيران أبوظبي صافي أرباح بقيمة 381.3 مليون درهم في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بصافي ربح قدره 316.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي وبنمو 20.4%.

وارتفعت إيرادات «طيران أبوظبي» في تسعة الأشهر الأولى من سنة 2023 بنسبة 35% إلى 1.88 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفض صافي أرباح مجموعة طيران أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.4% ليصل إلى 155.3 مليون درهم مقابل 160.8 مليون درهم حققتها الشركة في الفترة المقابلة من سنة 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز