بنك الفجيرة الوطني يعلن الفائزين بمسابقة الفنون السنوية الثالثة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني الفائزين بمسابقة الفنون السنوية الثالثة تحت شعار «حان الوقت» والتي تعقد بمشاركة نحو 400 فنان من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال حفل أقيم في غاليري فيريتي للفن المعاصر، بالسركال أفنيو بدبي.

وقد حصلت نرجس سليمان زاده من إيران على المركز الأول، بينما نال مارتن هولتز خافيير من الفلبين المركز الثاني، وجاء سالم الكعبي من سلطنة عُمان في المركز الثالث. كما جرى تكريم كل من الفنانين محمد الخوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهيد ألطاف أوان، من باكستان.

وسيحصل الفنانون الثلاثة الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جائزة مالية، إضافة إلى جلسة توجيه فردية من أحد المحكمين، فيما تمنح لجنة التحكيم الفنانين العشرة الذين تم اختيارهم شهادة «القطعة الفنية الأكثر إبداعاً». كما ستعرض أعمالهم العشرة المدرجة في القائمة المختصرة في غاليري فيريتي للفن المعاصر.

وبهذا الصدد، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «شهدنا مرة أخرى هذا العام، مشاركات واسعة من قبل مجموعة من المبدعين من أصحاب المواهب المميزة خلال مشاركتهم في مسابقة الفنون السنوية، ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري، نأمل أن تساعد الأعمال الفنية المعروضة في المسابقة في تعزيز الممارسات البيئية السليمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة».

وأضاف كوك: «تنسجم المسابقة مع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بنا، الأمر الذي يمكننا من دعم المجتمع الفني في دولة الإمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحد من التأثير البيئي واتباع ممارسات مستدامة. كما نحرص باستمرار على تعزيز مستوى المنافسة ضمن المسابقة والتي تعد من المبادرات المهمة لدينا، والعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة».

حضر حفل التكريم فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وضيوف بارزين من المهتمين بالفن في الإمارات.

وعقدت المسابقة هذا العام تحت شعار «حان الوقت» والذي يرمز إلى تنمية المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات مع تحفيز العمل نحو مستقبل أفضل، وتسليط الضوء على التأثير المباشر لاختيارات الأفراد على النظام البيئي الجماعي.

وتتألف لجنة التحكيم لهذا العام من باتريشيا ميلنز، الحاصلة على درجة الزمالة في الجمعية الملكية للفنون؛ وخليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وعائشة العبار مؤسسة «عائشة العبار آرت غاليري»، وأحمد الراشد، مؤسس ومدير شركة توك كيوريتد كرييتف إيفنتس.

جدير بالذكر أن بنك الفجيرة الوطني يحرص بشكل مستمر على تعزيز الإبداع وتمكين المشهد الفني الناشئ في الدولة، مما يوفر للفنانين منصة لعرض إبداعاتهم.

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