«الإمارات دبي الوطني» أول بنك خارج أمريكا ينال شهادة «بارك سمارت» الذهبية

المصدر: دبي - البيان

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حصل بنك الإمارات دبي الوطني، على شهادة «بارك سمارت» الذهبية تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات الموجودة ضمن فرع البنك في منطقة ميدان، ند الشبا، دبي. وتعد المنشأة الأولى خارج الولايات المتحدة والسابعة على مستوى العالم التي تنال هذه الشهادة المرموقة.

وتعد «بارك سمارت» (المعروفة سابقاً باسم «شهادة المرآب الذكي») برنامج الاعتماد الوحيد في العالم الذي يعنى بتحديد وتقدير وتكريم مواقف السيارات المستدامة وفائقة الأداء. وتوفر «بارك سمارت»، التي طورها أبرز خبراء القطاع، خارطة طريق لمنشآت مواقف السيارات الجديدة والحالية من أجل استخدام استراتيجيات مبتكرة تركز على إيجاد الحلول مع تعزيز التنقل المستدام والتأثير الإيجابي عبر تصميم وتشغيل منظومة أكثر ذكاءً لمواقف السيارات القائمة على تبني أفضل الممارسات.

وتتميز منشأة مواقف السيارات المستدامة، والتي تتسم بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة، باعتمادها استراتيجيات التصميم المستدام مثل تعزيز أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يتم تركيبها على الأسطح، وشواحن السيارات الكهربائية. كما تتميز المنشأة بأنظمة توجيه مواقف السيارات الذكية، والتي تساعد العملاء في العثور على المواقف بسرعة وسهولة لضمان أقصى درجات الراحة. وتتمتع المنشأة بموقع مميز وسهل الوصول يوفر طيفاً متنوعاً من الخيارات، بما في ذلك مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بكوننا المؤسسة الأولى في المنطقة التي تحصل على شهادة «بارك سمارت» الذهبية تكريماً لمنشأة مواقف السيارات الخاصة بنا في ند الشبا. ولا تقتصر أهمية هذه المنشأة على تعزيز تجربة المستخدم وضمان راحة العملاء وسهولة وصولهم فحسب، وإنما تنسجم أيضاً مع التزامنا ببناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة».

وأضاف: «فيما ندعم عام الاستدامة في دولة الإمارات بوصفنا الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر (COP28)، نلتزم باتخاذ خطوات هادفة نحو تقليل بصمتنا الكربونية من خلال تبني مزايا صديقة للبيئة في مكاتبنا وفروعنا».

وخلال العام الماضي، حصلت ستة من مكاتب وفروع بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند على شهادتي LEED البلاتينية وLEED الذهبية. ويشمل هذا فرع مول الإمارات الذي كان أول فرع لبنك عربي يحصل على شهادة LEED البلاتينية، بالإضافة إلى ثلاثة فروع في المملكة العربية السعودية حصلت على شهادات LEED الذهبية. كما حصل فرع بنك الإمارات دبي الوطني الواقع ضمن مبنى بريستيج زكريا ميتروبوليتان في مدينة تشيناي الهندية على شهادة LEED البلاتينية، إلى جانب مكتب الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التابع للبنك والذي يحتضنه البرج الدولي في أبوظبي.

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