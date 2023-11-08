235.6 مليار درهم أصول «العالمية القابضة» بنهاية الربع الثالث بزيادة 3.3%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 مسجلة أرباحاً بقيمة 15.2 مليار درهم بعد الضرائب (مقابل 24.3 مليار درهم في الفترة نفسها لعام 2022).

وسجلت الشركة نمواً في إجمالي الأصول إلى 235.6 مليار درهم وبزيادة 3.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

وقفزت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 24.8% إلى 42.8 مليار درهم من 34.3 مليار درهم في فترة المقارنة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الربع الثالث 15% إلى 14.1 مليار درهم من 12.3 مليار في الربع المقابل من 2022.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «حققت الشركة العالمية القابضة مجموعة قوية من النتائج في الربع الثالث، نتيجة للأداء القوي والذي تحقق منذ بداية العام. وفي إطار الاحتمالات أن تظل عائدات السندات العالمية مرتفعة لفترة أطول، فإننا نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق. وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، نتوقع أن تستمر قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية في العمل كأساس لخلق قيمة إضافية للمساهمين بينما نستمر في تقييم فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي».

ففي الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة العالمية القابضة بزيادة إجمالي أصولها بنسبة 3.3% وخفضت إجمالي التزاماتها بنسبة 1.3% (مقارنة بشهر ديسمبر 2022). بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمالك بنسبة 16.3% ليصل إلى 78.9 مليار درهم. تعتزم المجموعة الاستمرار في التركيز على تحسين أداء ميزانيتها العمومية وعوائد المساهمين.

وأضاف شعيب: «بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة، تظل المجموعة في وضع جيد لتحقيق نتائج قوية في عام 2023 وعلى المدى الطويل. في حين تحقق قطاعاتنا الرئيسية نمواً ذاتياً، كما يتضح من توقيع «NMDC Energy» (المعروفة سابقاً باسم NPCC) لعقود عدة ذات قيمة كبيرة طويلة الأجل وتسجيل محفظتنا العقارية مبيعات قياسية. سوف يستمر تركيزنا على تحقيق تقدم في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى، ويشمل ذلك إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية الحالية، والتكامل بالقطاعات الحالية عبر الشركات التابعة لنا، والدخول في قطاعات جديدة».

وفي وقت تعد الاستدامة شرطاً أساسياً لبناء غد أفضل للأجيال القادمة مع إطلاق العنان لأبعاد جديدة لخلق قيمة إضافية، ولدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركة العالمية القابضة العمل على المبادرات السباقة مثل مركز «بروسيد» من خلال العمل مع شركات المحفظة للمساهمة في إنجاز أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وفي الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ العالمي الثامن والعشرين، تتمتع الشركة العالمية القابضة بمكانة جيدة لعرض دورها في مساهمة القطاع الخاص من الطموح المناخي إلى العمل المناخي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع والازدهار.

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