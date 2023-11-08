بلومبرغ: معرض دبي للطيران سيتخطى الرقم القياسي في صفقات شراء الطائرات

المصدر: دبي - بلومبرغ

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سلطت شبكة بلومبرغ الأمريكية الضوء على معرض دبي للطيران الذي ينعقد الأسبوع المقبل في دبي، والذي من المتوقع أن يشهد عدداً كبيراً من طلبيات شراء الطائرات، والذي من الممكن أن يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2014.

وبحسب الشبكة؛ فإن شركات الطيران من جميع أنحاء العالم تسابق للحصول على أكبر عدد ممكن من الطائرات قبل نفاد مواعيد التسليم، حيث قدمت الشركات أكبر عدد من الطلبات خلال العام الجاري، مما قد يكون يتجاوز الرقم القياسي.

وأضافت الشبكة، إن شركات الطيران الهندية وحدها قدمت على طلبيات شراء بنحو 1000 عملية شراء، بالإضافة إلى شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة، وشركة طيران الرياض، والشركات القوية يونايتد إيرلاينز.

150 طائرة لطيران الإمارات

وأشارت الشبكة إلى أن طيران الإمارات قد يكون بطل المعرض هذا العام، وسيحظى بقدرٍ أكبر من الاهتمام، فبحسب تصريحات السير تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات؛ فإن الشركة تنوي شراء المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض، والذي قال إن الشركة ستطلب نحو 100 إلى 150 طائرة، من أكبر طرازات إيرباص وبوينغ.

وسلطت الشبكة الضوء على انضمام شركة طيران الرياض، شركة الطيران السعودية الجديدة التي تقوم ببناء أسطول من الصفر.

وكشفت الشبكة عن أن الشركة السعودية تضع اللمسات الأخيرة على ما وصفته بطلبية «كبيرة» تشمل طائرات ضيقة البدن، بعد أن اشترت في السابق طائرة 787 دريملاينر من بوينغ لمساراتها الطويلة.

وأضافت الشبكة: «من المرجح أن تطلب طيران الرياض طائرة بوينج 737 ماكس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد».

شركات أخرى

وأوضحت الشركة أنَّ معرض دبي للطيران ستتواجد به شركات أخرى من المنطقة في سوق الطائرات الجديدة، مثل الخطوط الجوية التركية، التي قالت إنها تريد مضاعفة أسطولها تقريباً إلى 800 طائرة في غضون عقد من الزمن.

وبحسب الشبكة؛ فإنَّ الوفرة التي من المرجح أن تظهر في معرض دبي للطيران، تتناقض مع الخطوات الحذرة التي كانت صناعة الطيران في العالم تتخذها، بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل عامين.

وأوضحت الشبكة أنَّ معرض دبي للطيران سيكون بمثابة مقياس مهم لسلامة الصناعة، والتي يتم قياسها من خلال الصفقات التي يتم إبرامها خلال المعرض.

لكنّ الشبكة؛ أكّدت على إصرار السير تيم كلارك عدم الخضوع لأي ملاحظات تحذيرية، فبعد كل شيء، يمكن القول إنه رئيس شركة الطيران الوحيد الذي تمكن من تحويل طائرة إيرباص A380 إلى نجاح، في حين أن معظم شركات الطيران الأخرى إما أوقفت أساطيلها العملاقة أو أعادت الطائرة ذات الطابقين بأعداد صغيرة فقط.

التوسع الهندي

تحتاج شركات النقل في الشرق الأوسط أيضاً إلى مواجهة المنافسة المتزايدة، حيث تحاول شركة طيران الهند، المملوكة الآن لمجموعة تاتا، استعادة العملاء من خلال خدماتها المستمرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وهي حركة المرور التي تمر الآن في كثير من الأحيان عبر مراكز ضخمة في دبي أو الدوحة أو أبوظبي.

وتتفاوض شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة، إذ إنّه من الممكن الإعلان عن صفقة لشراء حوالي 20 طائرة بوينج 787 في معرض دبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

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