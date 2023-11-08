2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.5 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 355 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 764.5 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 551.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، وتليها مبايعة بقيمة 41.23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، وتليها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من ناحية عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 53.31 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي 19 مبايعة بقيمة 390.25 مليون درهم.

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