الشركات العالمية تسلط الضوء على منتجاتها المستدامة

المصدر: دبي - وام

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تسلط الشركات والجهات العارضة المشاركة بمعرض جلفود للتصنيع 2023، الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز دبي التجاري العالمي، الضوء على أبرز خدماتها ومنتجاتها العضوية وآلات التصنيع التي تراعي الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية عبر استخدام الطاقة النظيفة من أجل مستقبل إنتاج الأغذية والبيئة معاً، وذلك مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28».

واعتبر ممثلو تلك الشركات العالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الحدث بمثابة الوجهة المهمة في المنطقة للراغبين في استشراف مستقبل إنتاج الأغذية والاطلاع على التقنيات المتقدمة لمواجهة تحديات المناخ مروراً بحلول سلاسل التوريد المتكاملة والتطورات النوعية الكبيرة التي من شأنها أن تدفع عجلة الصناعات الغذائية إلى الأمام.

وقال عبد الجبار عبد الودود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إفكو» العالمية في أفغانستان وأفريقيا، إن المعرض فرصة مثالية للشركات العالمية لإبرام الشراكات المستقبلية مع اقتراح الحلول العملية التي تساهم بمواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة وخصوصاً على صعيد المنتجات العضوية المنضوية تحت علامة «ثرايف»، حيث تم أخيراً إطلاق أول مصنع متخصص بتصنيع منتجات اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، كما تتوزع عمليات إفكو العالمية على امتداد 95 موقعاً في 50 دولة، فيما تصل منتجاتها لأكثر من 100 سوق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ولفت، إلى خطط التوسع في أفريقيا بالتعاون مع موانئ دبي العالمية والعمل في الوقت الحالي على تطوير مصنع لتعبئة زيوت الطعام في ميناء بربرة في أرض الصومال، فضلاً عن تطوير منشآت تصنيع متعددة في غانا.

وبدوره لفت مات روبرتس، المدير الإداري لشركة «أونكس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الحلول العملية الجديدة من أجل تقليص الانبعاثات عن طريق استخدام أدوات طهي ذكية، ومواقد الطهي والأفران التي تراعي في تصميمها معايير الاستدامة وسهولة الاستخدام استناداً إلى الذكاء الاصطناعي. وبين، أن تلك الآلات الجديدة تتيح للطهاة تشغيل الأفران باستخدام الأوامر الصوتية، إلى جانب أداة «OPTIC.Cooking» الجديدة والتي تتيح للمشغلين وضع الطعام في الفرن الذي يتعرف على الطبق بصرياً ويختار برنامج الطهو المناسب، بهدف تشجيعهم على الطهو بأسلوب مستدام.

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