«& e» تطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً للبرمجة والحاسوب

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت «& e» البرنامج التدريبي للبرمجة (I Speak Code&) في خطوة تعكس حرصها على تطوير مهارات الناشئة في علوم البرمجة والحاسوب عبر منهج مكثّف يمتد إلى 8 أسابيع.

ويعدّ البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات ضمن خطة مشتركة تقودها «& e» بالتعاون مع (Code.org)، وهي منظمة تركِّز على توسيع نطاق تعليم علوم الكمبيوتر في المدارس، وبدعم من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، التي توفِّر أحدث المرافق والتسهيلات للمبادرة.

ويستهدف البرنامج الأطفال بين 5 أعوام و12 عاماً ويشمل تعليم أساسيات البرمجة بالاعتماد على مناهج (Code.org)، وذلك لمدة أربع ساعات من أيام السبت، ومن المقرَّر أن يعرض الطلاب مشروعاً في نهاية البرنامج خلال حفل التخرُّج بتاريخ 18 نوفمبر.

وبعد إعدادهم بالمهارات اللازمة، تشمل المرحلة المقبلة من البرنامج التدريبي الفئةَ العمرية للطلاب الأكبر سنّاً، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً و12 عاماً؛ حيث يتمُّ إلحاقهم بمناهج الذكاء الاصطناعي المتطورة. وتتولَّى إدارة البرنامج التدريبي نخبةٌ مختارة من أبرز المختصين بعلوم الحاسوب من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «& e»: «تؤمن «& e» بأهمية إعداد وتمكين الأجيال الشابة من مواكبة التقنيات الجديدة واختبارها والمساهمة في صياغة مستقبلها، وذلك بالنظر إلى التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا. إذ لم تُعَدُّ البرمجةُ اليوم مجردَ مهارة؛ بل إنها لغة المستقبل، وبالتعاون مع (Code.org)، نستهدف أن يُتقنها جميع الأطفال في دولة الإمارات والمنطقة».

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