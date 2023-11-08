18 شركة من دبي تبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية

المصدر: دبي - البيان

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نسقت غرفة دبي العالمية؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 130 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظرائها في رواندا، وذلك في أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى منطقة شرق أفريقيا، التي تضم 18 شركة عاملة في الإمارة من 8 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

ونظمت الغرفة أمس منتدى أعمال في كيغالي عاصمة رواندا، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كيغالي، واتحاد القطاع الخاص في رواندا، ومجلس التنمية الرواندي، شارك فيه 150 مشاركاً منهم شخصيات حكومية رواندية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الرواندية والأفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي». وتعتبر المبادرة جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم (544.5 مليار دولار ) بحلول 2026.

وشهد المنتدى كلمات لمحمد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وجان نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا؛ وجين فرانسواز موبيليجي، رئيسة اتحاد القطاع الخاص في رواندا بالإنابة. وحضر المنتدى محمد الكعبي، رئيس الخدمات المساندة والشؤون القنصلية في سفارة الإمارات في كيغالي.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أكد محمد لوتاه، الذي ترأس البعثة التجارية، على القواسم المشتركة التي تربط بين مجتمعي الأعمال في دبي ورواندا، وتركيزهما على الابتكار والقطاعات الرقمية والتقنية، معتبراً أن السوق الرواندية هي جزء أساسي من الأسواق التي تستهدفها الغرفة لتنويع التجارة مع القارة الأفريقية، والارتقاء بها بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة بدعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية العام 2024.

وأضاف لوتاه قائلاً: «ما زال عدد الشركات من رواندا المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي دون طموحاتنا رغم الإمكانات الكبيرة المشتركة، حيث يبلغ العدد 26 شركة نشطة، منها 8 شركات جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الفترة يناير - سبتمبر2023.

كما نتطلع كذلك لرفع قيمة تجارة دبي الخارجية مع رواندا والتي بلغت 653.4 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022. زيارتنا لرواندا تستهدف مساعدة أعضائنا على التوسع بالسوق الرواندية واستقطاب المزيد من الشركات إلى الإمارة، ورفع قيمة التبادل التجاري الثنائي وهي أهداف نتطلع لتحقيقها بدعم من شركائنا في رواندا».

وبدوره أشار جان كريسيستومي نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا إلى تمتع جمهورية رواندا ودولة الإمارات بعلاقات ثنائية قوية، حيث يعتبر منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية في رواندا مؤشراً إضافياً على الالتزام والرغبة بتعزيز التعاون المشترك والارتقاء به، لافتاً إلى أن صادرات رواندا إلى دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2023 قد بلغت 211.51 مليون دولار، أي ما يوازي حوالي 50% من إجمالي صادرات رواندا، في حين بلغت واردات رواندا من الإمارات 87.26 مليون دولار، مشيراً إلى وجود مجال للنمو التجاري بين البلدين.

وعرف حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، الحضور بالمشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأفريقية ورواد الأعمال في رواندا.

فرص استثمارية

وحددت غرفة دبي العالمية عدداً من الفرص الاستثمارية لشركات الإمارة في رواندا شملت فرص استيراد وفرصاً استثمارية، حيث تركزت فرص الاستيراد في منتجات الحبوب والدقيق والدهون والشمع والزيوت النباتية والحيوانية والقهوة والشاي والبهارات.

وتشمل قطاعات الفرص الاستثمارية التي حددتها الغرفة في رواندا كل من قطاعات النقل والتخزين والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. و

حسب بيانات «إف دي آي إنتيليجنس»، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى رواندا 211.14 مليون دولار (حوالي 777 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يونيو 2023 وتركزت في قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وخدمات الأعمال والمكونات الكهربائية. واستحوذت دبي على 77% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في رواندا. ويقدر عدد الشركات من دبي المسجلة في رواندا بـ 8 شركات.

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