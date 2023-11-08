«التجارة الإلكترونية عبر الحدود» لجمارك دبي يفوز بجائزة «ذا أوبن جروب»

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت مؤسسة «ذا أوبن جروب» العالمية جمارك دبي بمنحها جائزة التميز في الابتكار عن فئة التصميم المؤسسي لمشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مؤكدة في حفل توزيع الجوائز الذي عقد افتراضياً أن جمارك دبي تُعدّ مثالاً يحتذى به على مستوى السلطات الجمركية في العالم.

وتختص مؤسسة «ذا أوبن جروب» العالمية، ومقرها الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة وتطوير المعايير والشهادات التقنية، وتضم أكثر من 900 عضوية لموردي ومستخدمي تقنية المعلومات، والأكاديميين والمستشارين في شتى المجالات ومن مختلف أنحاء العالم.

وشارك في حفل التتويج مجموعة من قادة التصميم المؤسسي ورواد الابتكار والتميز من مختلف أنحاء العالم، فتم عرض الممارسات والتطبيقات في مجال التصميم المؤسسي، وتقنية المعلومات، والابتكار والتميز، واستراتيجيات التحول الرقمي، وإدارة الأخطار، وسلسلة التوريد العالمية، وأمن المعلومات، وغيرها، وكذلك أبرز المبادرات الابتكارية التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي يعزز التنمية الاقتصادية العالمية.

ويهدف مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي أطلقته جمارك دبي، إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق «استراتيجية دبي الإلكترونية» وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات في إمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر خفض التكلفة الإجمالية للتجارة الإلكترونية، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل.

وأعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن جمارك دبي رائدة عالمياً في ابتكار وتطوير خدمات ذكية تدفع نحو تسهيل العمليات وتؤثر إيجاباً في زيادة التجارة الخارجية لدبي، فتضع الدائرة تعزيز الابتكار في مقدمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتعزيز سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة إليهم وبلغت نسبة سعادة العملاء عن خدمات جمارك دبي الذكية 98% ويعد ذلك تتويجاً للاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

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