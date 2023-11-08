سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تحصل على شهادتي «صفر طاقة» و«الحياد الكربوني»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، حصول مقرها الرئيس، الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على شهادتي «صفر طاقة»، و«الحياد الكربوني» الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

يأتي ذلك بما يتماشى مع التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال البيئة والاستدامة، والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتسلمت «دييز» الشهادتين من غوبالكريشنان المدير العام لشركة تقييم المباني الخضراء (Green Business Certification Inc.) لأسواق الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وديبثي كيه بي، المدير الإقليمي لـ(GBCI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وبفضل هذا الإنجاز، الذي يتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وقبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، التي تستضيفها الدولة الشهر المقبل، وصلت محفظة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 31 مبنى بالتقييم البلاتيني.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في «دييز»: «نفخر بحصول المقر الرئيسي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على هاتين الشهادتين المرموقتين، حيث تبرز اليوم كأول جهة تحصل على شهادتي (ليد) «صفر طاقة» و«الحياد الكربوني» على مستوى الشرق الأوسط، ويجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ في «دييز» والمناطق الاقتصادية التابعة لها بتبني وتطبيق المعايير العالمية في شتى المجالات، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمات لشركاء الأعمال».

وأضاف: يؤكد هذا الإنجاز الجديد مكانة «دييز»، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني ثقافة الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات البيئية المسؤولة، بما يتماشى مع جهودنا الدؤوبة لبناء مستقبل صديق للبيئة، ووجهة استثنائية جاذبة للشركات العالمية والمحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحاضنة أعمال متكاملة تعمل وفق أعلى المعايير.

ويجري منح شهادة «صفر طاقة» للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من (ليد) للأبنية، التي تولّد طاقة من مصادر متجددة كالشمس والرياح، وغيرها بمقدار يماثل معدل استهلاكها على مدار العام، فيما تحتفي شهادة «الحياد الكربوني» من (ليد) بنجاح المنشأة بالحد من الانبعاثات الكربونية أو تعويضها على مدار العام، حيث تعكس الشهادتان التزام «دييز» بتطبيق استراتيجيات إدارة المباني المزودة بأفضل الحلول التقنية أو المستدامة.

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