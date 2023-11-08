اكتمال اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع «ADC»، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ) و«شيميرا للاستثمار»، عن اكتمال صفقة اندماج الأعمال المُعلن عنها سابقاً مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر» ذات الملكية الفردية المحدودة «UPP» بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

يمثل إكمال الصفقة أول صفقة اندماج ناجح لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة. وسيتم إدراج وتداول الأسهم الجديدة لشركة ADC، والتي تم إصدارها كجزء من صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2023.

شركة «المتحدة للطباعة والنشر» تعتبر من الرواد في مجال الطباعة الأمنية والطباعة التجارية التقليدية والتوزيع، ومقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي. كما أطلقت مؤخراً قطاع التعبئة والتغليف.

قامت إي دي سي كوربوريشن بجمع 1.1 مليار درهم من رأس المال للنمو، بما في ذلك 734 مليون درهم من صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة المعلن عنها سابقاً، تمت هذه الصفقة بمشاركة مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات الاستثمارية. ي

وفر هذا الرأسمال الجديد «المتحدة للطباعة والنشر» فرصة التمتع بوضع مالي متين يمكّنها من استغلال فرص النمو العضوي وغير العضوي على المستوى الإقليمي والعالمي. وتشمل هذه الفرص القطاعات الواعدة في مجال الطباعة والتعبئة والتغليف الأمنية، حيث من المتوقع أن تستفيد من النمو المنتظم وظروف القطاع المواتية.

واضطلعت شركة «إنترناشيونال سيكيوريتيز» بدور وكيل الاكتتاب الرئيسي، فيما قام بنك أبوظبي الأول بدور البنك المستلم الرئيسي لصفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز