«دبي الإسلامي» يعزز جهوده لتمكين التثقيف المالي لـ4000 طالب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن خطوات كبيرة، في إطار جهوده لتعزيز التثقيف المالي لدى اليافعين، من خلال ملتقاه المبتكر للتمكين المالي للشباب، والذي يعد مبادرة رائدة، تهدف إلى تزويد الشباب بمعلومات وموارد قيمة، تساعدهم على أن يصبحوا أكثر خبرة في المجال المالي.

وبالشراكة مع شركة كيه إف آي جلوبال، خلال الحملتين الماضيتين، تمكن بنك دبي الإسلامي من التعاون المثمر مع نحو 50 مدرسة، وترك أثراً إيجابياً كبيراً على ما يقارب 4000 طالب. صممت المبادرة بهدف تعزيز الثقافة المالية، وتزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يعد ملتقى التمكين المالي للشباب خطوة مهمة في سياق التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتمكين الشباب، مؤكداً التزام البنك بدعم أجندة الاستدامة، ويجمع الملتقى بين المؤسسات التعليمية والطلاب، وريادة بنك دبي الإسلامي لتسليط الضوء على أهمية الصحة المالية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية لدى الشباب، وتؤكد ردود الفعل الإيجابية، التي شهدناها للحضور وانطباعهم عن البرنامج استثمارنا الفعال في النهوض بمبادرة التوعية المالية هذه، وذلك في إطار سعينا المستمر لبناء مستقبل مستدام ومزدهر».

حضر الملتقى، الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد نحو 100 من الطلاب والعمداء والمسؤولين الأكاديميين ممن يمثلون 17 مؤسسة أكاديمية وتعليمية، حيث استعرض بعض مديري المدارس والطلاب تجاربهم المختلفة من الحملات السابقة، وأهم ما تعلموه منها، وتجدر الإشارة إلى أن جهود بنك دبي الإسلامي في رعاية وتعزيز إمكانات الجيل القادم تتماشى بشكل قوي مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتنمية الشباب.

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